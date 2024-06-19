Глава Минюста Татарстана: Обстоятельства подталкивают людей к юридической грамотности

Рустем Загидуллин: «Мы определили ключевые проекты по основным направлениям – это мировая юстиция, нормотворчество, бесплатная юридическая помощь. И планомерно воплотили их в жизнь»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Внедрение любых электронных сервисов, цифровых решений облегчает жизнь татарстанцев»

Рустем Ильдусович, в настоящее время идет серьезный упор на цифровизацию большинства сфер. Как это реализовывается в направлении ваших зон ответственности?

Татарстан всегда был лидером по цифровизации среди других субъектов России. Раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов уделяет этому направлению особое внимание. И, на мой взгляд, этому есть простое объяснение – внедрение любых электронных сервисов, цифровых решений облегчает жизнь татарстанцев.

Когда 2022 год был объявлен Годом цифровизации, весь управленческий аппарат органов государственной власти республики был нацелен на максимальную реализацию эффективных, актуальных проектов по цифровизации. И Министерство юстиции не стало исключением. Мы определили ключевые проекты по основным направлениям – это мировая юстиция, нормотворчество, бесплатная юридическая помощь. И планомерно воплотили их в жизнь. На реализацию этих проектов благодаря поддержке руководства республики было выделено дополнительное финансирование в размере 32 млн рублей.

«Если гражданин сам изъявил желание и написал соответствующее заявление, в этом случае традиционная повестка по почте, к которой мы привыкли, не направляется» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы отправьте мне эсэмэсочку, во сколько и когда подойти»

Хотелось бы подробнее поговорить о мировых судах. Что именно удалось внедрить с точки зрения цифровизации? Какие удобства для граждан появились?

Мы ведем постоянную работу по внедрению каких-либо решений, в том числе цифровых, направленных на упрощение взаимодействия жителей нашей республики с мировыми судьями. Есть решения, которые уже реализуются по 10 лет, есть решения, которые внедрены совсем недавно, и есть решения, которые мы планируем внедрить.

Из так называемых старых решений хочу отметить сервис СМС-информирования. Поясню на примере. Гражданин обращается в суд и говорит: «Мне неудобно получать повестки, ходить за ними на почту, вы отправьте мне эсэмэсочку, во сколько и когда подойти». И гражданин фактически в реальном времени получает необходимую информацию удобным для него способом. Мы ведь без телефона из дома никуда не выходим, всегда на связи.

Закон позволяет считать это таким же документом, как бумажная повестка?

Да, в случае, если гражданин сам изъявил желание и написал соответствующее заявление. В этом случае традиционная повестка по почте, к которой мы привыкли, не направляется.

Кроме того, мы пытаемся масштабно внедрить гибридную почту. Благодаря ей гражданин, активный пользователь государственных и муниципальных услуг РФ получает судебную корреспонденцию у себя в личном кабинете. В этом случае ему никаких заявлений в суд писать не надо. В личном кабинете он должен поставить галочку, что хочет получать корреспонденцию от Почты России в электронном виде. И на портал Госуслуг ему будут приходить соответствующие письма.

Есть статистика по использованию этого сервиса?

Через гибридную почту в 2023 году было направлено 370 тысяч таких писем, в этом году уже около 230, показатели растут. Я думаю, со временем мы выйдем на более серьезные цифры.

Какие еще нововведения есть?

Ключевой сервис – это сервис подачи документов мировому судье в электронном виде. Он был внедрен в 2022 году, в Год цифровизации, заработал с 1 сентября 2022 года. До этого жители республики и организации имели два варианта обращения в суд. Первый – это лично прийти на судебный участок.

«С внедрением сервиса граждане и юридические лица могут направить свои документы, заявление к мировому судье в электронном виде через Портал мировых судей РТ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Портал мировых судей Татарстана работает круглосуточно, без выходных

Для этого надо отпроситься с работы, дойти…

Да, нужно потратить время, у кого-то могут возникнуть сложности с тем, чтобы отпроситься с работы.

Второй вариант – отправить почтой. Конечно, это удобнее, чем лично идти на участок. Но это временные рамки – почтовое отправление будет сколько-то идти до адресата. Это финансовые затраты.

С внедрением сервиса граждане и юридические лица могут направить свои документы, заявление к мировому судье в электронном виде через Портал мировых судей РТ. Он работает круглосуточно, без выходных, им можно воспользоваться в любое удобное время.

С момента внедрения сервиса, 1 сентября 2022 года, в электронном виде направлено более 142 тысяч заявлений.

126 тысяч направили организации, 16 тысяч – граждане.

С 1 сентября того же 2022 года мы перешли на электронное взаимодействие с приставами.

В чем преимущества?

Исполнительные документы направляются приставам в электронном виде, что исключает потерю, подделку документов. К сожалению, факты подделки исполнительных документов имеют место быть.

С сентября 2022 года приставам ушло порядка 200 тысяч документов в электронном виде. В этом году 65 тысяч из этого количества. Чтобы суд самостоятельно отправлял приставам документы в электронном виде, нужно заявление гражданина. Если такого заявления нет, гражданин получит исполнительный документ по почте и будет самостоятельно взаимодействовать с приставами и т.д.

В июне планируется запуск подачи электронных документов через Госуслуги РФ. Расскажите об этом.

Это дополнительный или следующий этап развития взаимодействия с гражданами в электронном виде. Если сегодняшний сервис работает на портале мировых судей РТ, то этот сервис (подачи электронных документов, – прим. Т-и) уже будет работать на федеральном портале государственных и муниципальных услуг.

Частные лица и организации смогут подавать документы мировых судьям через портал госмуниципальных услуг России. Татарстан станет вторым регионом в стране, который это внедрил. В настоящее время сервис работает в Ставропольском крае. Я надеюсь, что этот дополнительный механизм мы запустим в Татарстане в июне.

Сколько мировых судей сейчас работает в Татарстане?

Если говорить в целом о работе, то мировая юстиция – это первичное звено судов общей юрисдикции. Сегодня в Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей. Ежегодно рассматривают порядка 750 тысяч дел.

Динамика какова? Количество дел растет?

В первом квартале 2024 года мировыми судьями рассмотрено 200 тысяч дел. Это на 25% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Динамика разная.

Какие дела они рассматривают?

Мировые судьи рассматривают и уголовные дела, и гражданские, и дела об административных правонарушениях. Количество уголовных дел у нас уменьшилось, гражданских – увеличилось.

Мировые судьи, как первичное звено, рассматривают некрупные дела. Если брать уголовную сферу, то они рассматривают дела, где максимальное наказание три года. Если гражданские споры, то это дела с ущербом до 50 тысяч рублей, если разводный процесс, то дела, где нет спора о детях.

Также мировые судьи привлекают к административной ответственности. Дела о нарушении правил дорожного движения в большинстве своем рассматриваются как раз мировыми судьями.

Мировые судьи выносят судебные приказы. Это исполнительные документы, которые подтверждают обязательное взыскание средств с должника. Взыскание может происходить по заявлению органов госвласти, например, если у гражданина есть неоплаченная налоговая задолженность. В этом случае налоговый орган обращается к мировому судье, чтобы получить исполнительный документ, судебный приказ. На основании этого документа задолженность будут взыскивать приставы.

Таким же особым порядком рассмотрения пользуются управляющие компании, банки, если гражданин не платит за услуги ЖКХ, своевременно не оплачивает кредит. Средства взыскиваются в принудительном порядке.

«Сегодня в Татарстане отправляют правосудие 190 мировых судей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Потенциально миллион жителей в республике узнают о бесплатной юридической помощи»

Какие еще есть планы по популяризации услуг, предоставляемых в электронном виде?

В марте мы с вами подробно обсуждали деятельность Госюрбюро. Для читателей и зрителей напомню – это специально созданная организация для оказания бесплатной юридической помощи. С этого года она размещается в Квартале юстиции на Хади Такташа, 124, в корпусе 2. Тогда мы говорили о планах открыть отделение Госюрбюро в Богатых Сабах. Оно заработало.

Если говорить о новых проектах, то мы готовим специальный раздел бесплатной юридической помощи в мобильном приложении «Карта жителя Татарстана». Этим приложением сегодня пользуются более миллиона человек, то есть потенциально миллион жителей в республике узнают о бесплатной юридической помощи, у них появится возможность через приложение обратиться в то же Госюрбюро, при том как по телефонной связи, так и в электронном виде.

Конкретные сроки реализации проекта называть не буду, пока ориентируемся на второе полугодие 2024 года.

«Госбюро – это специально созданная организация для оказания бесплатной юридической помощи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Ситуации, которые могут привести к злоупотреблениям коррупциогенного характера, негативно отражаются на имидже государства»

Министерство юстиции Татарстана проводит антикоррупционную экспертизу правовых документов. Как организована эта работа? Часто ли вы возвращаете документы на доработку?

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов – это существенный элемент профилактики коррупции, потому что если будет принят закон, постановление, указ, в которых будут содержаться коррупциогенные факторы, это будет создавать условия для злоупотребления и ущемления прав граждан.

У нас в Татарстане создана многоуровневая система антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и нормативно-правовых актов. Расскажу на примере постановления Правительства республики.

После разработки документа в министерствах, подготовивших проект, антикоррупционную экспертизу проводят специалисты этих ведомств. После получения положительного результата этот проект поступает в доступ в Министерство юстиции, причем до внесения в Правительство РТ. Далее начинается наша работа.

Сколько таких проектов прошло экспертизу?

По статистике, за 5 месяцев 2024 года экспертизу прошли около тысячи проектов. Большинство из них — это проекты постановлений Кабинета Министров. В шести из них выявлены коррупциогенные факторы. В прошлом году, за этот же период – 12.

Все не прошедшие экспертизу документы направляются разработчикам для устранения выявленных нарушений. До внесения в правительство они повторно рассматриваются министерством, чтобы такие факты (коррупциогенные, – прим. Т-и) были устранены.

Методика проведения антикоррупционной экспертизы утверждена постановлением Правительства России. Там перечислены виды этих коррупциогенных факторов.

Какие факторы выявляются в проектах наиболее часто?

Отсутствие сроков принятия решений. Например, министерство рассматривает поступившее заявление и направляет на выплату субсидии. Сроков рассмотрения нет, сроки направления средств тоже отсутствуют. И тут возникают возможности злоупотреблений. Кто-то сразу получит, чье-то заявление сразу посмотрят, чье-то заявление из месяца в месяц будут продлевать.

Или, например, используется формулировка «вправе». «Министерство вправе выплатить субсидию». А получается, вправе и не выплатить. По закону если заявитель соответствует определенным требованиям, ему обязаны выплатить субсидию. А в такой ситуации опять же возникает возможность для злоупотреблений – министерство говорит, по положению я вправе не выплачивать.

Такие ситуации, которые могут привести к злоупотреблениям коррупциогенного характера, негативно отражаются и на имидже госорганов, и на имидже государства в целом. Именно поэтому проводится антикоррупционная экспертиза.

Сразу оговорюсь – я не думаю, что это делается умышленно.

«Независимым экспертом может стать человек, который аккредитован Минюстом РФ. Сегодня их в Татарстане около 30 человек» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы никому не можем сказать: «Вы должны провести независимую экспертизу»

В качестве экспертов выступают работники Минюста или какой-то экспертный совет?

На первом уровне выступают сотрудники министерства, которое разработало проект, на втором – сотрудники нашего министерства. Кроме этого, есть общественная антикоррупционная экспертиза. Ее проводят независимые эксперты.

Независимым экспертом может стать человек, который аккредитован Минюстом РФ. Сегодня их в Татарстане около 30 человек.

Для проведения независимой экспертизы все разрабатываемые проекты размещаются на специальном ресурсе. В отведенный срок независимый эксперт по своему усмотрению может выбрать любой проект и направить на него заключение.

По прошлому году было направлено 11 заключений, по позапрошлому – больше 100.

Замечу, мы никому не можем сказать: «Вы должны провести независимую экспертизу». Эксперт сам принимает решение.

Для стимулирования проведения антикоррупционной экспертизы у нас в республике с 2016 года проводится конкурс. Предусмотрен в том числе денежный приз за первое, второе места в зависимости от активности и других критериев.

Отдельно хочется сказать про муниципальные акты. Если министерство проводит экспертизу на республиканские акты на уровне проектов, то на муниципальные акты – на уже принятый документ. И здесь, конечно, факт выявления коррупциогенного факта приобретает более социальную значимость.

Можете забраковать и вернуть, если что-то не так?

Все принятые муниципальные акты должны быть включены в регистр муниципальных нормативно-правовых актов. Этот регистр ведет Минюст. В среднем за год в регистр включается 30 тысяч актов со всех муниципальных образований республики. После включения в регистр проводится антикоррупционная правовая экспертиза.

По этому году в 133 действующих муниципальных актах мы выявили коррупциогенный фактор. По всем ним подготовлены заключения, они направлены в органы местного самоуправления, и те уже принимают решения о внесении изменений. Мы держим на контроле.

«Население сегодня не боится говорить о тех проблемах, которые существуют, а власть с охотой берет их в работу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На портале представлена дорожная карта, пошаговая инструкция, которая понятна всем

Татарстан участвует в качестве пилотного региона по внедрению единого государственного портала правового просвещения ВПРАВЕ.РФ. Расскажите об этой работе.

Это проект Министерства юстиции РФ – Единый портал правового просвещения и бесплатной юрпомощи ВПРАВЕ.РФ. Были определены 10 пилотных регионов, которые участвуют во внедрении портала в деятельность власти и взаимодействие с гражданами. Татарстан вошел в один из этих пилотов, портал функционирует у нас в тестовом режиме.

Сегодня жители могут зайти на портал, изучить необходимую информацию, тут есть интересные разделы. Например, есть раздел, где описываются трудные жизненные ситуации, с которыми сталкивается гражданин. Портал дает конкретный рецепт, как из этой ситуации выйти или как решить свою проблему.

При этом ответ дан не чиновничьим языком, когда ты прочитал, ничего не понял, второй раз прочитал – еще больше запутался. Здесь представлена дорожная карта, пошаговая инструкция, которая понятна всем.

Жизненные ситуации у всех совершенно разные: как оформить пенсию, что делать, если не платят заработную плату, как получить бесплатные лекарства. То есть конкретные социальные проблемы, которые могут быть у жителей. Благодаря этим дорожным картам можно получить ответы на многие вопросы.

Второй функционал, который работает у нас, это запись на прием в Госюрбюро. В дальнейшем через портал можно будет записаться ко всем участникам системы бесплатной помощи – в органы государственной власти, к адвокатам, в юридические клиники. Дальнейшее развитие сервиса предполагает возможность видеообращений за бесплатной юрпомощью через портал. Здесь появится конструктор документов, если гражданину, например, необходимо обратиться в Трудовую инспекцию, прокуратуру с каким-то заявлением, в другие органы, то конструктор документов будет помогать составлять заявление, чтобы гражданин не допустил каких-то ошибок и по этому признаку ему не отказали в решении его вопроса.

Как вы в целом оцениваете уровень правовой грамотности жителей нашей республики?

Мне кажется, современное общество, те процессы, которые происходят, подталкивают жителей к юридической грамотности. И не только к юридической. Еще, например, к финансовой, поскольку сегодня без определенных познаний трудно разрешить свои житейские проблемы.

Я считаю, что уровень правовой грамотности у нас однозначно растет. И кроме того, население сегодня не боится говорить о тех проблемах, которые существуют, а власть с охотой берет их в работу.