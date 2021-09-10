Глава Минюста России вручил Минниханову медаль Анатолия Кони

Рустам Минниханов и Константин Чуйченко

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром юстиции России Константином Чуйченко. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во время беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили «вопросы всестороннего сотрудничества Минюста РФ и Республики Татарстан, в том числе по предоставлению гражданам бесплатной юридической помощи».

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, Константин Чуйченко вручил Рустаму Минниханову высшую ведомственную награду возглавляемого им министерства — медаль Анатолия Кони. Она была учреждена в 2000 году в честь выдающегося российского юриста — Анатолия Федоровича Кони (1844–1927).

Медаль присуждена Президенту Татарстана за содействие социальной защите госслужащих Минюста России, укрепление двусторонних отношений и исключительные личные заслуги в решении задач, возложенных на федеральное ведомство.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов и Константин Чуйченко открыли памятник Державину в казанском Квартале юстиции.