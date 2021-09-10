Минниханов и Чуйченко открыли памятник Державину в казанском Квартале юстиции

Сегодня в Казани на территории Квартала юстиции был открыт памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин и депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В новом городском пространстве будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель республики. Первый объект уже готов — это Центр бесплатной юридической помощи.

«Сегодня мы открываем памятник нашему знаменитому земляку, первому министру юстиции России Гавриилу Романовичу Державину. Монумент находится рядом с Центром бесплатной юридической помощи. Это очень важный проект, цель которого сделать юридическую службу доступной, чтобы люди могли получить всю необходимую поддержку», — отметил Рустам Минниханов.

Константин Чуйченко подчеркнул, что памятник Гавриилу Державину будет олицетворять собой законность, обеспечение прав и законных интересов граждан, укрепление государственности.

На территории Квартала юстиции планируется разместить территориальное управление Минюста России по РТ, Центр гражданских инициатив, Государственное юридическое бюро, Центр судебной экспертизы, офисы адвокатов и нотариусов.