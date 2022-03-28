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Общество
28 марта 2022  17:12

Глава Минтруда: Вопрос об индексации пенсий трудящимся пенсионерам сейчас не обсуждается

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Правительство сейчас не обсуждает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается», – сказал министр на полях заседания комитета Госдумы в ответ на соответствующий вопрос. 

Ранее глава Минтруда заявил о том, что министерство совместно с Минфином и Минэкономразвития в ближайшее время представят свои предложения по увеличению минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в России.

#минтруда #индексация пенсий
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