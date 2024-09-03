Глава Минтруда России назвал самые востребованные профессии в стране

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал журналистам о наиболее востребованных профессиях в стране.

По его словам, в этот перечень входят инженерные и рабочие специальности, а также сфера IT. В производственной сфере наблюдается большой спрос на рабочие специальности – сварщиков разных категорий, цитирует спикера РИА «Новости».

Котяков отметил, что высокий спрос по данным специальностям нивелируется при помощи программ, которые внедряются совместно с работодателями. На сегодняшний день формируется серьезный спрос на технологии, стоит обратить внимание на рост производительности труда.