Глава Минтранса доложил Путину о запуске инфосистемы легкового такси в РФ с 1 сентября

Уже с 1 сентября этого года Федеральная государственная информационная система легкового такси начнет работу в России. Об этом заявил руководитель Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании членов Правительства с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам министра, пересмотр правового регулирования перевозок легковым транспортом пассажиров и багажа в России провели впервые за последние 20 лет. Инициаторы реформы рассчитывают, что она поможет усилить контроль за сферой автоперевозок.

Отмечается, что новая система будет работать на единой цифровой платформе «Гостех» и охватит более 20 млн граждан и 453 тыс. легковых такси.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении обязательной страховки для пассажиров легковых такси с сентября следующего, 2024 года.