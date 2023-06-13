Госдума обяжет службы такси увеличить страховку для пассажиров в четыре раза

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об обязательной страховке для пассажиров легковых такси. С 1 сентября 2024 года размер таких выплат вырастет в четыре раза, сообщает ТАСС.

Согласно документу, юридическое лицо или ИП не смогут воспользоваться своим разрешением на перевозку людей легковым транспортом, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей на каждого из пассажиров в случае причинения вреда их жизни.

Отмечается, что страховку будет необходимо приобретать на каждый автомобиль, который было разрешено использовать в качестве такси.

Напомним, сейчас на такси не распространяется закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Таким образом, в случае происшествия пассажиры такси защищены лишь законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей. При этом компенсация по закону об ОСГОП превышает 2 млн рублей.