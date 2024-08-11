Глава Минстроя РТ: Профессия строителя – одна из самых уважаемых в мире

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Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марат Айзатуллин поздравил всех строителей и ветеранов отрасли с Днем строителя.

«Ежегодно в самый разгар лета и строительного сезона мы чествуем одну из самых уважаемых профессий мира — профессию строителя. Не ошибусь, если скажу, что профессия эта настолько же древняя, насколько древней является наша цивилизация. И на каком этапе развития не находилось бы человечество, строительство всегда было на острие прогресса!», - написал министр в поздравительной телеграмме, присланной пресс-службой Минстроя РТ.

Он отметил, что строительная отрасль всегда была и до сих пор является одним из ведущих секторов экономики.

«Чем смелее и амбициознее задачи, которые ставит перед нами руководство страны и республики, тем сложнее и масштабнее становятся проекты, которые мы реализуем», - подчеркивает министр.

В Татарстане же строительный комплекс - один из самых мощных в России, утверждает Айзатуллин.

«В последние годы мы вводим более 3 млн квадратных метров жилья ежегодно, и не собираемся опускать эту планку. Строятся и ремонтируются десятки школ и детских садов, учреждений здравоохранения и культуры, спортивных объектов, благоустраиваются парки и скверы. Конечно, достичь таких результатов можно только сообща, работая в сплоченной команде, всецело отдаваясь большому делу», - продолжает спикер.

Он также сказал, что для многих из нас строитель – это не просто профессия, а дело всей жизни. Своим самоотверженным трудом эти люди создают стабильность и комфорт для жизни миллионов наших сограждан.

Отдельно министр строительства РТ отметил коллег, работающих на новых российских территориях, принимающих участие в восстановлении населенных пунктов. И также он выразил особую признательность ветеранам отрасли, которые заложили крепкий фундамент для ее развития и которые сегодня вдохновляют всех работающих в этой сфере на созидательный труд своим примером, профессионализмом, трудолюбием и патриотизмом.

«Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Пусть семейное благополучие будет для вас крепким фундаментом, а профессиональные успехи – стимулом к дальнейшим трудовым победам. С праздником, друзья! С Днем строителя!», - сказал в завершении Айзатуллин.