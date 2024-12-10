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Айзатуллин: Объем строительства в Татарстане вырастет в 2024 на 8%
Рост прогнозируемого объема работ, планируемых к выполнению по виду деятельности «строительства» в Татарстане за 2024 год составил 8% – 813,6 млрд рублей. Об сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин на встрече с журналистами.
Он отметил, что динамика объема выполненных работ по вышеуказанной деятельности за 10 месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года составила 118,40%.
Кроме того, министр упомянул еще два основных показателя отрасли: среднюю численность сотрудников и среднюю заработную плату. По первой категории, относительно прошлогодних показателей, произошел спад. По второй положительная динамика составила 127,5%.
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