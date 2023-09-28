Чернышенко: Более 40 стран уже приняли участие в тестовых турнирах к «Играм будущего»

Представители более 40 стран мира приняли участие в тестовых турнирах перед «Играми будущего», которые пройдут в будущем, 2024 году в Казани. Об этом на презентации программы игр в Москве рассказал сегодня курирующий фиджитал-спорт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«За последний год нашей подготовки в турнирах по инновационным дисциплинам <…> уже приняли участие более 40 стран. Конечно, это прежде всего, страны из БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ — наши добрые соседи, друзья», — пояснил спикер.

«И я вижу, что нет барьеров каких-то, чтобы здесь участвовали команды, клубные команды. И мы, конечно, рады пригласить весь мир. Соглашения о намерении сотрудничества в области <…> фиджитал-спорта уже подписаны с 19 международными партнерами», — подчеркнул Чернышенко.

«Таким образом, <…> мы, организуя эти первые в истории человечества „Игры будущего“, по сути дела, заявляем всему миру, что Россия создает новый формат, открытый спортивный диалог со всеми странами», — выразил уверенность чиновник.

«И задача перед нами стоит абсолютно стратегическая: не просто провести какой-то ивент, турнир на самом высоком уровне, но и в перспективе создать международное спортивное движение, которое объединит технологии, образование, инновации и постоянное стремление к развитию», — добавил он.

Рассказал вице-премьер и о популяризации нового формата спортивных состязаний внутри России. «Такая фиджитализация шагает по стране. Уже более 400 российских вузов включились в эту работу. <…> Уже по всей России создаются фиджитал-центры <…>. Уже более 60 субъектов нашей страны зарегистрировали у себя отделения Всероссийской федерации фиджитал-спорта», — перечислил Дмитрий Чернышенко.

Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. «Игры будущего» объединят в себе классический и киберспорт. Программу состязаний расширили до 21 дисциплины.

Ранее Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира принять участие в «Играх будущего» в Казани. Отдельное приглашение китайским спортсменам направил Президент РФ Владимир Путин.