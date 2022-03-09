Глава Минсельхозпрода РТ: Из-за ажиотажного спроса создадим резерв основных продуктов

В Татарстане из-за ажиотажного спроса на продукцию создадут резерв основных продуктов питания. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Мы наблюдаем ажиотажный спрос на продукцию. В последний раз такая ситуация складывалась в начале пандемии. Что на самом деле происходит? Проходит информация о том, что какая-то продукция заканчивается на торговых полках, это в основном касается сахара, гречки, муки. Слух прошел, сразу же в торговые сети приходит большое количество людей и закупает товары», – сказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров пояснил, что торговые сети заполняют полки в магазинах по сформированным планам. «А когда все сметают с прилавка, просто физически не успевают заполнять полки. Мы ежедневно анализируем наличие товара в республике, все распределительные центры посетили. Товар на сегодня имеется. Контракты, заключенные торговыми сетями с поставщиками продукции, действуют, цены зафиксированы», – добавил он.

Министр упомянул, что в республике работают два сахарных завода, расположенных в Буинском и Заинском районах, в общей сложности у них имеется 11 тыс. тонн сахара. По его словам, резерв сахара создан вплоть до нового урожая сахарной свеклы.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сформировать резерв по сахару. Мы обговорили с заводами. Резерв сахара есть и для социальных объектов – школ, детсадов, домов престарелых. Президентом также дано поручение создать резерв по зерну, муке. Мы создаем этот резерв. На сегодня у нас насчитывается около 85 хлебобулочных предприятий, включая крупные и малые. Создаем резерв для обеспечения мукой этих предприятий. Хотя мы не видим проблем с поставкой данного сырья, но раз такая ситуация складывается, решили такой резерв создать. По крупам определенный резерв всегда держали», – подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода заметил, что из-за санкций есть определенные вопросы по поставке некоторых ингредиентов для продуктов питания. «Но поставки идут. Налажены поставки российских производителей. Все ингредиенты поставляются. Но есть определенное удорожание. В этом году для удержания цен на социальные виды хлеба на торговых полках предусмотрено 300 млн рублей», – отметил он.

Зяббаров заверил, что «беспокойства по поставке основных видов продукции нет». «Мы создаем переходящий двухмесячный резерв, оборотные деньги у нас будут для постоянного пополнения товаров. До конца года мы должны видеть двухмесячную перспективу, знать, что у нас все в порядке», – продолжил он.

Министр также напомнил, что с 19 марта в Татарстане начнут работу сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию до ценам ниже рыночных.

«Есть полное понимание по ассортименту, поставщикам продукции на сельхозярмарки. Более того мы создаем кооперативы, которые будут закупать излишки продукции фермеров, перерабатывать и в большом объеме поставлять на полки магазинов. Мы также согласовали поддержку по строительству овощехранилищ и картофелехранилищ», – резюмировал он.