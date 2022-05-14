Глава Минсельхоза РТ рассказал, что яровой сев Татарстане завершен на 49%

Яровой сев в Татарстане завершен на 49%, или на 895 тыс. га запланированных площадей. Об этом, а также подготовке технике к уборочной рассказал на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым глава республиканского Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

Министр уточнил, что зерновыми засеяно 57% площадей от плана (605 тыс. га), сахарной свеклой — 70% (35 тыс. га), кукурузой — 16% (32 тыс.). В общей сложности во время посевной 2022 года планируется засеять 1,8 млн га. Лидерами по темпам проведения работ являются Буинский, Тетюшский, Спасский, Аксубаевский, Заинский, Муслюмовский, Мамадышский и ряд других районов.

Он подчеркнул, что технические возможности Татарстана позволяют провести весенне-полевые работы в агротехнические сроки. При этом за сутки можно засевать до 150 тыс. га территорий.

Практически завершилась подкормка по озимым культурам — 480 тыс. га, или 98% площадей, по многолетним травам показатель пока чуть ниже — 73%, или 300 тыс. га.

Вместе с этим в республике ведется подготовка к уборочной. Для ремонта техники здесь необходимо свыше 2 млрд рублей. Зяббаров подчеркнул, что при отсутствии оригинальных запчастей на технику хозяйствам необходимо искать альтернативных поставщиков.

В заключение глава Минсельхозпрода РТ и Президент Татарстана поздравили Сабинский район с достижением рекордных 300 тонн валового надоя молока в сутки. Муниципалитет стал четвертым по Татарстану, перешагнувшим эту отметку.

Ранее руководитель РТ уже поздравил главу и аграриев района с достижением рекорда, о чем сообщал «Татар-информ».