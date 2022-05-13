Президент РТ поздравил тружеников Сабинского района с рекордными надоями

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил главу Сабинского района Раиса Минниханова и всех тружеников района с новыми рекордными показателями.

«С большой радостью и признательностью приветствую Вас и всех сабинцев по случаю новой трудовой победы — вы перешагнули планку 300 тонн валового надоя молока в сутки», — гласит текст телеграммы.

Президент РТ также отметил, что возможен такой результат только при сплоченной коллективной работе всех жителей района. Он поблагодарил тружеников Сабинского муниципального района за верность родной земле и завидное трудолюбие, за прекрасный пример целеустремленного, содержательного труда. «Зур рәхмәт сезгә, кадерле якташлар!» — добавил республиканский лидер.

«Ваше достижение особенно значимо сегодня, когда вопросы обеспечения продовольственной безопасности и наращивания производственного потенциала агропромышленного комплекса имеют жизненно важное значение как для нашей республики, так и для всей страны», — заключил Рустам Минниханов.