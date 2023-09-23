В новых учебниках истории изменят главу о репрессированных народах СССР

В России создана рабочая группа, которая займется изменениями в главу нового учебника по истории 10–11-х классов. Речь идет о теме репрессированных народов СССР, заявил в своем телеграм-канале председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

«Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — объяснил он.

По его словам, разобраться в этом вопросе ему поручил глава региона Рамзан Кадыров. Вопрос относительно спорной главы был доведен до соавтора учебника Владимира Мединского, который «заверил о готовности привести ее в порядок». Решительно поддержал инициативу и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Даудов подчеркнул, что представители репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а в годы борьбы с терроризмом на Кавказе «отстояли целостность нашего государства».

«Благодаря грамотной национальной политике Президента страны Владимира Владимировича Путина каждый из народов РФ чувствует свою национальную, религиозную и культурную защищённость. Верховный главнокомандующий не раз подчеркивал, что выселение народов было преступлением», — напомнил председатель чеченского парламента.