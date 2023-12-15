Глава Минпромторга заявил, что Татарстан сильно разогрет по зарплатам

На промышленных предприятиях в Татарстане установлена хорошая зарплатная сетка. Республика благодаря этому может переманивать специалистов из других регионов, считает министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«У нас сейчас, не секрет, водитель погрузчика до 100 тысяч рублей получает. Сварщики, газосварщики, профессиональные станочники — от 120 тысяч. Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам. Зарплаты у нас сейчас самые высокие. Когда в Москве говоришь про уровень наших зарплат, они говорят: “У вас примерно где-то как у нас”», — отметил спикер.

Он также рассказал о планах увеличить численность Набережных Челнов на 200 тыс. человек для того, чтобы преодолеть кадровый голод.