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Коробченко рассказал о планах увеличить население Челнов для решения кадрового голода
В некоторых отраслях промышленности в Татарстане наблюдается нехватка кадров, для этого, в частности, важно увеличивать численность городов. Об этом в эфире прямого эфира «ТатарстанОнлайн» заявил заместитель Премьер-министра — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
«Стоит задача увеличить город Набережные Челны минимум на 200 тыс., потому что производить КАМАЗы нужно не 50, а хотя бы 60-70 тыс. в год. Для этого нужны ресурсы. Без увеличения города, мощностей, без привлечения молодежи с других регионов это будет сложно», – отметил спикер.
По словам министра, для решения проблемы необходимо также увеличивать мощности техникумов и объемы строительства арендного жилья.
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