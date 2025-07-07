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Политика 7 июля 2025 10:38

Глава Минпромторга Афганистана поблагодарил Минниханова за поддержку в сложные времена

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Глава Минпромторга Афганистана поблагодарил Минниханова за поддержку в сложные времена
Фото: © «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи в обращении к руководству Российского делового центра Афганистана в связи с официальным признанием Россией Исламского Эмирата Афганистан поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку в сложные для страны времена.

Кроме того, политик высказал пожелания успехов и стабильности. Он выразил надежду на дальнейшее развитие диалога с Россией и Татарстаном, а также на консолидацию усилий по мирному сосуществованию и взаимной безопасности.

Фото: © «Татар-информ»

«С теплыми приветствиями и глубоким уважением выражаю свои сердечные пожелания вам, вашим уважаемым коллегам и особенно почтенному и мудрому г-ну Рустаму Минниханову, уважаемому Раису Республики Татарстан. Это действительно источник радости всех афганцев, что мы вместе с вами смогли внести свой вклад, пусть и скромный, в развитие отношений с Россией в рамках нашей совместной рабочей группы», – заметил Нуруддин Азизи.

«Я хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность и искреннюю признательность за историческое и значимое решение, принятое Российской Федерацией. В эти сложные времена, отмеченные глобальными потрясениями и неопределенностью, мужественный и гуманный шаг со стороны России – признание Исламского Эмирата Афганистан – отражает мудрость, солидарность и искреннюю добрую волю наших братьев в Российской Федерации», – добавил он.

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#Афганистан
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