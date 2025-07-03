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Политика 3 июля 2025 22:16

Решение о признании Афганистана было принято Путиным по инициативе Лаврова

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Признание Исламского Эмирата Афганистан было одобрено Президентом России Владимиром Путиным по инициативе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, его слова приводит ТАСС.

Это решение, как заявил дипломат, отражает стремление Москвы к полноценному партнерству с Афганистаном. Он подчеркнул, что шаг был принципиально важным и свидетельствует об искреннем намерении наладить двусторонние отношения.

Жирнов напомнил, что более ста лет назад Россия первой в мире признала независимость Афганистана. По его словам, нынешнее признание продолжает традицию дружественного отношения к афганскому народу.

Ранее «Татар-информ» писал, что Министерство иностранных дел РФ официально подтвердило информацию о признании Россией Исламского Эмирата Афганистан.

#Афганистан #Владимир Путин #Сергей Лавров
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