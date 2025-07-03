Решение о признании Афганистана было принято Путиным по инициативе Лаврова

Признание Исламского Эмирата Афганистан было одобрено Президентом России Владимиром Путиным по инициативе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, его слова приводит ТАСС.

Это решение, как заявил дипломат, отражает стремление Москвы к полноценному партнерству с Афганистаном. Он подчеркнул, что шаг был принципиально важным и свидетельствует об искреннем намерении наладить двусторонние отношения.

Жирнов напомнил, что более ста лет назад Россия первой в мире признала независимость Афганистана. По его словам, нынешнее признание продолжает традицию дружественного отношения к афганскому народу.

Ранее «Татар-информ» писал, что Министерство иностранных дел РФ официально подтвердило информацию о признании Россией Исламского Эмирата Афганистан.