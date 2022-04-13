Глава Минприроды попросил Путина поддержать проект по контролю выброса парниковых газов

Глава министерства природы и экологии Александр Козлов попросил Президента РФ Владимира Путина и правительство поддержать законопроект о контроле за отчетами компаний о выбросе всех парниковых газов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Докладчик отметил, что пока такие сведения организации предоставляют на добровольной основе.

«Мы же предлагаем сделать отчёты обязательными. Законопроект находится на межведомственном согласовании. Просьба всех коллег нас поддержать», – сказал он на совещании с главой государства по развитию арктической зоны

Он также сообщил о подготовке к установке оборудования, измеряющего выбросы сажи и метана, которые влияют на создание парникового эффекта.Козлов объяснил, что такие антропогенные выбросы происходят при разработке месторождений углеродов из-за работы двигателей кораблей и печного отопления.

«Зная, сколько сажи и метана попадает в атмосферу от экономической деятельности, сможем принять реальные меры по снижению выбросов», – подчеркнул министр.

В 2021 году Президент России Владимир Путин поручил снизить объем выбросов парниковых газов в стране до более низкого уровня, чем в странах Европейского союза.