Путин поручил снизить выбросы парниковых газов до объемов ниже, чем в ЕС

Президент России Владимир Путин поручил снизить объем выбросов парниковых газов в стране до более низкого уровня, чем в странах Европейского союза. Поручение по итогам послания Президента Федеральному Собранию размещено на сайте Кремля.

В документе говорится, что Кабмину «при разработке Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями ЕС». Ответственным за исполнение поручения назначен Премьер-министр Михаил Мишустин. Кабмин должен представить главе государства доклад до 15 сентября этого года.

Также Правительству РФ необходимо обеспечить реализацию инновационных проектов государственного значения. Речь идет о разработке и применении новых подходов в области атомной генерации энергии, водородной энергетики, возобновляемых источников энергии, а также о создании федеральной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов. Первый доклад должен быть представлен Президенту страны до 31 декабря, далее — один раз в полгода. Ответственный — Михаил Мишустин.