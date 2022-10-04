Глава Минобрнауки Татарстана предложил установить памятник учителям

Установить памятник учителям предложил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Своим мнением глава Минобрнауки поделился с журналистами во время чествования педагогов по случаю Международного дня учителя в Казанском Кремле.

«На мой взгляд, настало время, когда уже надо ставить памятник учителю. Каждый человек, подходя к такому памятнику, сможет сказать: “Спасибо, моему учителю, потому что я получил уроки жизни. И сегодня я нахожусь на такой высоте”», — заявил Хадиуллин.

Он отметил, что в республике трудятся более 77 тыс. педагогических работников, которые воспитывают молодежь своим примером и отношением к детям, сохраняют, по его мнению, хорошие добрые традиции советской школы и приумножают современные ценности.

«Сравнивать сегодняшних учителей с педагогами 1970-80-х годов прошлого века нельзя. Хотя они и тогда продвигали общество через воспитание и обучение молодежи, и сейчас такая же миссия у нашего педагогического сообщества. И я прошу ценить и уважать учителей, которые активно принимают участие в процессе воспитания наших детей», — подчеркнул министр.

Хадиуллин уточнил, в школах республики работают более 2,7 тыс. молодых учителей. Около тысячи молодых педагогов пришли в образовательные организации в этом учебном году. «Все они получают надбавку. А с 1 января следующего года их надбавка увеличится в два раза — они будут получать более 2,5 тыс. рублей. Это решение Президента Татарстана [Рустама Минниханова]. Моральное и материальное поощрение направлено на то, чтобы учителя приходили в систему образования. Мы должны создавать хорошие условия для учителей», — сказал он.

При этом глава Минобрнауки заметил, что имеется проблема нехватки учителей в российской системе образования в целом. В Татарстане не хватает учителей физики, математики, русского и иностранного языков. «Но кадровая проблема есть не только в образовании. Мы выходим из ситуации за счет внутренних совмещений — увеличиваем нагрузку учителям, которые работают в школе, а также привлекаем студентов старших курсов», — добавил он.

По словам министра, чтобы решить проблему нехватки учителей, в этом учебном году в школах всех муниципалитетов Татарстана открыли в общей сложности 160 психолого-педагогических классов, в которых профориентацией и профессиональной подготовкой будут заниматься уже в старших классах.