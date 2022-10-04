«Много ярких педагогов»: Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником

В Казанском Кремле сегодня прошло торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Вместе с нашей большой страной мы празднуем День учителя. Он проходит в дни исторических событий, когда соотечественники из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу будущего вместе с сильной Россией», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договор о «воссоединении освобожденных территорий с нашей страной». «Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечиваем защиту суверенитета и своих граждан», – подчеркнул руководитель республики.

Президент РТ отметил, что в татарстанских школах много ярких и талантливых педагогов, которые могут увлечь учащихся своими предметами, дают хорошие знания. Так, благодаря работе учителей в прошлом учебном году 237 школьников стали победителями и призерами Всероссийских предметных олимпиад, трое победили на международных олимпиадах по химии и математике. Кроме того, более 2 тыс. выпускников окончили школу с медалью.

«Именно от учителя во многом зависит, кто завтра придет работать на наши предприятия, в больницы, детские сады и школы, кто будет защищать нашу родину», – заявил руководитель республики.

Он также поблагодарил преподавателей колледжей и техникумов, которые 2 октября отметили свой профессиональный праздник.

«Сегодня в этом зале присутствуют лучшие из лучших – наш золотой фонд: народные учителя, представители педагогических династий. Убежден, что вы и впредь будете беречь славные традиции своей профессии», – обратился Минниханов к педагогам.

Затем он вручил лучшим учителям республики государственные награды Татарстана. Два преподавателя КФУ получили Государственные премии РТ имени М.И.Махмутова.