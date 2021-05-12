Глава Минобрнауки РТ: Во всех школах и детсадах будет усилен контроль над безопасностью

Во всех школах и детсадах Татарстана будет усилен контроль над безопасностью после трагедии в казанской гимназии №175. Об этом заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Будет усилен контроль во всех школах республики. Уже сейчас сотрудники Росгвардии, МВД, муниципальных органов управления образования выезжают в школы и проверяют их. До конца недели этот процесс будет продолжен. Мы усилили контроль», — сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что сегодня во всех школах Татарстана, кроме Казани, учебный процесс организован в штатном режиме.

«В штатном режиме работают все детские сады, где тоже усилен контроль, а также учреждения дополнительного образования», — подчеркнул он.

По словам министра, в столице Татарстана находятся представители Минпросвещения России, среди которых есть и психотерапевты. Они по графику проводят прием детей, родителей и педагогов в школе № 174.

В результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли девять человек — семь детей и два учителя. Сейчас в лечебных учреждениях Казани находятся 23 человека, пострадавших после нападения.