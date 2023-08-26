Глава Минобрнауки РТ раскритиковал Челны за большое число детей на семейном обучении

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Набережных Челнах количество детей, находящихся на семейном обучении, увеличивается с каждым годом. Эта тенденция возмутила министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, пишет газета «Челнинские известия».

«Самое страшное — это начальная школа <…>. Ребенка отрывают от школы, закрывают у себя, приглашают репетитора. <…> В 2022 году уже было 417 детей на семейном образовании, а в этом — 546. Это непростительно!» — эмоционально отреагировал на наблюдающийся в Автограде тренд глава Минобрнауки РТ, выступая на августовском педагогическом совещании в Челнах.

По словам Хадиуллина, перешедшие на семейное образование сдают экзамены хуже остальных детей. Министр напомнил, что в этом году такой ребенок был удален с экзамена (об этом случае он рассказывал и раньше).

«Средние классы, может быть, не так страшно, там самообразование и семейное образование. К концу учебного года увеличивается их (таких детей — прим. Т-и) количество, и прокуратура, и надзорные органы это прекрасно знают, это должно быть прекращено», — добавил руководитель Минобрнауки, не уточнив, каким именно образом следует добиваться такого результата.

Впрочем, в связи с этим Ильсур Хадиуллин даже обратился к депутату Государственной Думы Альфие Когогиной с просьбой поддержать внесение изменений в закон об образовании. «Мы просили, но наш законопроект не прошел. Если мы хотим, чтобы в системе образования был порядок, такого не должно быть. <…> Прошу взять вопрос на особый контроль», — подчеркнул он.

Вместе с тем, завершая эту часть своей речи, министр назвал оптимальный путь уменьшения числа находящихся на семейном обучении — более серьезное отношение к оценкам таких детей. Если ученик на семейном образовании получает неудовлетворительную оценку, он должен вернуться в школу, заключил Ильсур Хадиуллин.