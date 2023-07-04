«Ребенок должен находиться в школе»: Ильсур Хадиуллин раскритиковал семейное образование

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин раскритиковал семейное обучение. Один из таких выпускников в этом году был удален с ЕГЭ по русскому языку за использование шпаргалки. Об этом министр образования и науки рассказал на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году не обошлось без удаления. Это один экстерн, осваивающий программу в семейной форме. Пересдать экзамен и получить аттестат он сможет не ранее сентября. Вот результат удаления ребенка от школы», – сказал Хадиуллин.

Он посетовал на то, что в республике сейчас 2,5 тыс. детей находятся на семейном образовании. «Мы все время говорим, что социализация должна быть, ребенок должен находиться в школе. Понятно, законы позволяют, но есть разные ситуации. Кому-то нужно, съездит на лечение, кто-то где-то обучается, есть семейные проблемы, уважительные причины. Но когда ребенка просто отчисляют из школы… А когда наступает период государственной итоговой аттестации, мы не знаем, чем он занимался», – подчеркнул министр.

По его мнению, лучше обучаться в школах с опытными учителями, а не надеяться на репетиторов, которые «приходят зарабатывать деньги». «Это не обвинение всех повально, но есть люди “нечистоплотные”, и вот, пожалуйста, – такой результат. Не было бы ни одного удаления. А тут и штраф получила, и удаление, и испортила себе жизнь. В этом виноваты родители. Мы обвиняем родителей, не ребенка», – заключил Хадиуллин.

За грубое нарушение порядка проведения ГИА-2023 согласно КоАП России наложен штраф в размере 3 тыс. рублей.