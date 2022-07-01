Глава Минобрнауки РТ: Число победителей и призеров олимпиад увеличилось на 26 человек

В Казани сегодня прошло чествование победителей республиканских и всероссийских олимпиад школьников и их педагогов. На мероприятии министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что по сравнению с прошлым годом количество победителей и призеров увеличилось на 26 человек.

«Татарстан всегда имеет достижения, добивается высоких результатов. В этом году у нас 237 школьников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. Они прославили нашу республику на федеральном уровне. Это труд наших школьников, учителей, управленцев и в целом всей республики. И сегодня мы хотим сказать спасибо учителям, которые каждый год готовят победителей, являясь настоящими наставниками», — заявил глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что Татарстан сохранил третье место после Москвы и Московской области по количеству победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и второе место по качеству выступления школьников.

«Вы — золотой фонд нашей республики. Не каждому удается подняться на такую высоту. Своим интеллектуальным трудом вы показали всей России, на что способны. Для вас открыты все дороги, и ваши победы еще впереди», — сказал он олимпиадникам.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова назвала победителей олимпиад «героями нашего времени». «Учиться так, чтобы побеждать на олимпиадах, причем на престижных, могут только самые усердные, талантливые. Вопреки времени, когда не у каждого есть мотивация, предпочтение отдается гаджету, где можно почитать, посмотреть, но не вникнуть, учиться на „отлично”, знать и любить предмет, побеждать — это действительно настоящий труд. И так могут трудиться только настоящие герои», — подчеркнула она.

Ларионова также поблагодарила учителей, подготовивших олимпиадников. «Это победа не только учеников, но еще и учителей. Потому что дать знания так, чтобы воспитанник их с удовольствием получал, шел с ними по жизни, может только настоящий учитель. Уверена, у Татарстана потрясающее будущее, потому что у нас не просто республика возможностей для будущих поколений, но и регион, где все эти возможности обязательно реализуются», — заметила она.

Депутат Госсовета Татарстана Людмила Рыбакова вспомнила слова Президента России Владимира Путина на его встрече шесть лет назад с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».

«Как важны и актуальны эти слова именно сегодня. Для нас очень важно гражданское единение и межнациональное согласие. И сегодня своим примером школьники и педагоги показывают и олицетворяют нашу сильную, мощную Россию, наш многонациональный Татарстан. И пусть так будет всегда», — резюмировала она.

На церемонию награждения, которая прошла в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, пригласили более 650 победителей и призеров всероссийских и республиканских олимпиад школьников, олимпиады «Путь к Олимпу», а также республиканской олимпиады учащихся кадетских учреждений «Служу отчизне! Служу народу!». В церемонии награждения приняли участие более 300 педагогов Татарстана, подготовивших победителей и призеров.

В этом учебном году Казань стала местом проведения четырех всероссийских олимпиад — по истории, основам безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре, технологии, а также Международной олимпиады по русскому языку.