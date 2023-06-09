Глава Минобра Армении об Иннополисе: Синергия информационных технологий и производства

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Министру образования, науки, культуры и спорта Армении Жанне Андреасян продемонстрировали достижения Иннополиса. Ее сопровождали заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, курирующий развитие города, сообщает аппарат татарстанского вице-премьера.

В технопарке имени А. С. Попова руководителю Минобра Армении рассказали о возможностях Иннополиса, где сейчас проживают 5 тыс. человек и еще 2600 ежедневно приезжают на работу, и особой экономической зоны «Иннополис», где зарегистрированы 338 компаний, которые создали более 7 тыс. рабочих мест.

В последние годы ОЭЗ «Иннополис» усиливает производственную составляющую, привлекая в качестве резидентов компании-производители в области электроники и микроэлектроники, телекоммуникационного, серверного и компьютерного оборудования, беспилотников. В конце прошлого года на площадке особой зоны был достроен новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк», в скором времени появятся дата-центр и роботизированная гостиница.

В Университете Иннополис министр закавказской страны узнала об образовательных и научных проектах вуза и ознакомилась с разработанными в вузовской лаборатории робототехническими решениями. Гостье рассказали, что в университете учатся свыше 1000 студентов из 40 стран, преподают и занимаются исследовательской деятельностью 152 научно-педагогических сотрудника из 15 государств. Здесь трудятся исследовательские центры по искусственному интеллекту и робототехнике, реализуются различные проекты, включая 114 коммерческих и грантовых проектов для крупных компаний.

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Кроме того, Жанна Андреасян посетила Лицей Иннополис, где учатся 152 одаренных школьника из 25 регионов России. Ее впечатлили достижения педагогов лицея: заместитель директора по воспитательной работе Арман Костанян стал абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Учитель года 2023», а директор Надежда Сулимова вошла в топ-5 конкурса «Директор года России».

Помимо этого, министр образования Армении протестировала беспилотное такси компании «Яндекс», которое ездит по улицам Иннополиса с 2018 года (за это время в городе было совершено почти 55 тыс. поездок на нем). Гостье сообщили о действующем здесь экспериментально-правовом режиме по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств и о планируемом введении аналогичного режима для БПЛА, что позволит создать новый вид транспортного сервиса и распределенную сеть дронопортов.

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«Я думаю, у Иннополиса многому можно поучиться: и в плане градостроительства, как здесь всё обустроено, и в плане образования, потому что университет и лицей являются примерами инновационного образования. Впечатлила работа, которая делается в Иннополисе в плане информационных технологий и производства, это синергия абсолютно разных процессов. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Иннополисом и более детальную проработку совместных задач», — подчеркнула Жанна Андреасян по итогам визита.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков оценил, как Университет Иннополис реализует значимые для страны проекты.