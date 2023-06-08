Фальков оценил, как Университет Иннополис реализует значимые для страны проекты

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов ознакомил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с результатами образовательной и проектной деятельности Университета Иннополис. Стенд IT-вуза был представлен на выставке в рамках Международного форума министров образования «Формируя будущее». Об этом сообщается на сайте Правительства.

Шайхутдинов, в частности, он рассказал о том, как на базе университета реализуются значимые для страны проекты: Передовая инженерная школа(подготовка высококвалифицированных ИТ-инженеров), Федеральный исследовательский центр искусственного интеллекта (проекты в области безопасности топливно-энергетического комплекса, медицинской диагностики, обслуживания транспорта), Опорный образовательный центр (здесь преподаватели вузов и ссузов повышают «цифровую» квалификацию), Цифровые кафедры (здесь студенты вузов получают дополнительную квалификацию по ИТ-профилю).

Отдельно вице-премьер остановился на проекте «Цифровой образовательный контент» — это онлайн-платформа educont.ru с бесплатным доступом школьников к цифровому образовательному контенту, разработанная Университетом Иннополис. За прошедший год с ее помощью более 2 млн школьников и более 300 тыс. преподавателей смогли бесплатно изучать онлайн-курсы от Учи.ру, СКАЕНГ (Skysmart Класс), Издательства «Просвещение», Фоксфорда, ЯКласс, СберОбразования и других коммерческих компаний.

Кроме того Шайхутдинов сообщил о результатах деятельности вуза в области спортивного программирования. С начала 2023 года вуз и Федерация спортивного программирования организовали финал международной олимпиады Innopolis Open по информатике (283 школьников из 12 стран мира участвовали в соревнованиях), а также провели учебно-тренировочные сборы для 30 участников перед заключительным этапом Всероссийской олимпиады школьников по информатике.