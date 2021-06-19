Глава Минобороны Великобритании назвал условие для проведения саммита Путина и Джонсона

Переговоры Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут состояться, если Москва «прекратит злонамеренные действия». Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

«К сожалению, мы все еще наблюдаем злонамеренные действия. Но, думаю, что мы будем судить Президента Путина по его действиям <...> Борис Джонсон, без сомнений, открыт к встречам с кем-либо, когда существует важный шаг, который нужно предпринять. Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определенных действий», — цитирует Уоллеса РИА Новости.

По его словам, прошедший в Женеве российско-американский саммит — это «благоприятное начало».

Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялись 16 июня и длились порядка четырех с половиной часов. О темах, которые были затронуты в ходе встречи, подробнее рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.