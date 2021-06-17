Песков рассказал о договоренностях на встрече Путина и Байдена

Переговоры глав России и США прошли со знаком плюс, так как они смогли затронуть многие из актуальных вопросов. Об этом сообщается в Telegram-канале специального корреспондента кремлевского пула Дмитрия Смирнова со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что участие США в нормандском формате не обсуждалось, так как каких-то новых участников, скорее всего, не потребуется. Углубленного обсуждения украинских дел также не последовало.

Американской стороной была озвучена также проблема Белоруссии. Пресс-секретарь Президента РФ подчеркнул, что у России есть своя позиция на этот счет, а мнение США всем давно известно.

Песков сообщил о том, что тема обмена иностранными заключенными затрагивалась, но работа в этом направлении непростая, президенты стран решили не предавать ее публичной огласке и прорабатывать «в тишине».

В вопросах кибербезопасности главы двух государств достигли взаимопонимания и пришли к выводу, что об этом нужно говорить и организовывать определенную работу. Никаких обвинений в адрес российской стороны в этом плане не было.

Пресс-секретарь Президента РФ отметил, что в целом все обвинения на высшем уровне абсолютно исключены.

«Попробуйте президента Путина в чем-то обвинить, он вам ответит аргументировано и жестко», — сказал Песков, добавив также, что Путин остается корректен в общении с визави на высшем уровне несмотря ни на что.