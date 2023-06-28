Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минобороны Украины: Главные события контрнаступления еще впереди
Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди, уверен глава Минобороны Украины Алексей Резников, комментируя сообщения СМИ о медленном продвижении войск.
«Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все всё увидят», — цитирует ТАСС отрывок из интервью Резникова Financial Times.
Украинский министр объяснил, что основные резервы ВСУ, включая обученных на Западе военных, которые оснащены танками и техникой НАТО, еще не участвуют в боевых действиях.
Однако ранее в беседе с Fox News Резников утверждал, что ожидания от украинского контрнаступления оказались сильно преувеличены.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»