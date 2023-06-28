Глава Минобороны Украины: Главные события контрнаступления еще впереди

Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди, уверен глава Минобороны Украины Алексей Резников, комментируя сообщения СМИ о медленном продвижении войск.

«Когда это произойдет, вы все это увидите. <...> Все всё увидят», — цитирует ТАСС отрывок из интервью Резникова Financial Times.

Украинский министр объяснил, что основные резервы ВСУ, включая обученных на Западе военных, которые оснащены танками и техникой НАТО, еще не участвуют в боевых действиях.

Однако ранее в беседе с Fox News Резников утверждал, что ожидания от украинского контрнаступления оказались сильно преувеличены.