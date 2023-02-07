Глава Минобороны Германии передал Киеву игрушечный танк Leopard 2

В Киев с неанонсированным ранее визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он привез с собой игрушечный танк Leopard 2, который передал главе украинского военного ведомства Алексею Резникову.

Фото с игрушечным танком и Пистриусом Резников опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере». «В Киев прибыл первый Leopard 2. Их будет больше. Спасибо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и всему немецкому народу», – подписал он фото.

Напомним, всего Германия решила поставить в Киев 14 танков Leopard 2, а также разрешила другим странам реэкспорт своих боевых машин. Сегодня СМИ сообщили, что власти ФРГ планируют поставить Украине еще почти две сотни танков Leopard 1.