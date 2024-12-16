Глава Минмолодежи РТ: Волонтерство — очень важная часть гражданского воспитания

Волонтерское движение сейчас представляет очень значимую составную часть гражданского воспитания. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье».

«<…> добровольчество, волонтерство — это сегодня очень важный блок гражданского воспитания. Когда ты помогаешь доставить лекарства или продукты одинокому дедушке или участвуешь в экологической акции, то ты точно будешь с уважением относиться к старшему поколению, не будешь мусорить на улице, потому что осознаешь, что внес личный вклад», — выразил уверенность министр.

По словам Садыкова, всего в Татарстане насчитывается более 238 тыс. участников добровольческого движения, среди которых есть не только школьники, студенты и представители работающей молодежи, но и люди пенсионного и предпенсионного возраста — так называемые «серебряные волонтеры». По его мнению, они выступают в качестве наставников для молодых людей.

Упомянул глава Минмолодежи РТ и об активном участии студентов ссузов и вузов республики во всероссийской акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов», и о сборах шефской помощи для военнослужащих.