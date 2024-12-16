Ринат Садыков: В Татарстане патриотизму способствует сильный региональный компонент

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане распространению патриотических настроений среди молодежи помогает наличие значимого регионального компонента. Такое мнение высказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье».

«Скажу, что большая часть татарстанской молодежи считает себя патриотами, и, думаю, не ошибусь. Связано это еще и с тем, что у нас очень сильный региональный компонент — это наши традиции, культура, язык, взгляды», — заявил глава Минмолодежи республики.

«В Татарстане в дружбе и согласии живут представители разных народов. И это ведь тоже своего рода гражданский патриотизм», — добавил он.

По словам Садыкова, проведенные весной 2024 года социологическое исследование среди студентов свидетельствует: почти 81% опрошенных назвали себя «убежденными патриотами» и сказали, что «любят свою страну, свою Родину». Его участниками стали 1,5 тыс. респондентов.

«Есть сомневающиеся, но их доля невелика. И для нас этот показатель, безусловно, важный, и с этой категорией молодежи будем работать, не успокаивать себя, что практически четверо из пяти считают себя патриотами», — уточнил министр.