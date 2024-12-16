Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ринат Садыков: В Татарстане патриотизму способствует сильный региональный компонент
В Татарстане распространению патриотических настроений среди молодежи помогает наличие значимого регионального компонента. Такое мнение высказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье».
«Скажу, что большая часть татарстанской молодежи считает себя патриотами, и, думаю, не ошибусь. Связано это еще и с тем, что у нас очень сильный региональный компонент — это наши традиции, культура, язык, взгляды», — заявил глава Минмолодежи республики.
«В Татарстане в дружбе и согласии живут представители разных народов. И это ведь тоже своего рода гражданский патриотизм», — добавил он.
По словам Садыкова, проведенные весной 2024 года социологическое исследование среди студентов свидетельствует: почти 81% опрошенных назвали себя «убежденными патриотами» и сказали, что «любят свою страну, свою Родину». Его участниками стали 1,5 тыс. респондентов.
«Есть сомневающиеся, но их доля невелика. И для нас этот показатель, безусловно, важный, и с этой категорией молодежи будем работать, не успокаивать себя, что практически четверо из пяти считают себя патриотами», — уточнил министр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»