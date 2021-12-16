Глава Минлесхоза РТ рассказал, какой елкой украсит свой дом на Новый год

На новогодние праздники министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров поставит в своем доме искусственную елку. Свой выбор он объяснил сегодня журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Я поставлю искусственную елку. Почему? По профессии воспроизводство лесов для меня в приоритете. Я как человек, который выращивает леса, не могу перешагнуть через эти принципы. Это мое внутреннее убеждение. Понятно, что нет никаких опасений в том, что из-за потери одной елки у нас уменьшится или ухудшится лесная среда. Мы выращиваем в достаточном количестве ели и сосны, но у меня такое личное убеждение», — отметил глава Минлесхоза РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии новогодних праздников в столице Татарстана 15 декабря открылись 28 елочных базаров в формате ярмарок. В Приволжском районе работают 11 елочных городков, в Советском — пять, один — в Кировском, по два — в Вахитовском и Авиастроительном, четыре — в Ново-Савиновском, а в Московском — три. Приобрести новогоднюю елку можно по цене от 500 рублей, пихту — от 1 тыс. рублей.