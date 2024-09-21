Глава Минсельхоза РТ попросил организовать двухсменный режим работы по заготовке кормов

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров поручил руководителям сельхозформирований завершить кормозаготовку в максимально короткие сроки. Чтобы ускорить этот процесс, глава Минсельхоза Татарстана попросил организовать двухсменный режим работы по заготовке кормов.

Он отметил, что в республике заготовлено 25,4 ц. к. ед на 1 голову или 64% от плана.

«Что касается кормозаготовки, то на сегодня по республике заготовлено 25,4 ц. к.ед на 1 условную голову, что составляет 64% от плана», – сообщил министр на совещании в Доме Правительства РТ.

Ранее Зяббаров заявлял, что в Татарстане почти завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. В республике уже обмолочено 99% плановых площадей.