Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минсельхоза РТ попросил организовать двухсменный режим работы по заготовке кормов
Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров поручил руководителям сельхозформирований завершить кормозаготовку в максимально короткие сроки. Чтобы ускорить этот процесс, глава Минсельхоза Татарстана попросил организовать двухсменный режим работы по заготовке кормов.
Он отметил, что в республике заготовлено 25,4 ц. к. ед на 1 голову или 64% от плана.
«Что касается кормозаготовки, то на сегодня по республике заготовлено 25,4 ц. к.ед на 1 условную голову, что составляет 64% от плана», – сообщил министр на совещании в Доме Правительства РТ.
Ранее Зяббаров заявлял, что в Татарстане почти завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. В республике уже обмолочено 99% плановых площадей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»