Зяббаров: В Татарстане уборка зерновых культур близится к завершению

В Татарстане уборка зерновых и зернобобовых культур близится к завершению. На сегодняшний день обмолочено 1,3 млн га, или 99% плановых площадей. Также в республике намолочено 3 млн. 645 тыс. тонн зерна. Такие цифры озвучил зампремьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Спикер добавил, что средняя урожайность в Татарстане составила 27,9 центнеров с гектара. Также на сегодняшний день в 26 районах республики полностью завершили уборку зерновых.

«Продолжается уборка рапса, его площадь составляет 165 тыс. га. На сегодня обмолочено 98 тыс. га, или 60%, с урожайностью 20,6 ц/га. Кроме того, 9 районов (из 11) ведут копку сахарной свеклы. На сегодня выкопано 13,5 тыс. га, это 24% имеющихся площадей. Урожайность 432 центнера с гектара», - рассказал Зяббаров.

Еще министр рассказал о работе двух сахарных заводов в республике, которые вышли на производственные мощности.

«За сутки перерабатывается свыше 12,5 тыс. тонн сырья. На сегодня переработано 246 тыс. тонн, произведено 29 тыс. тонн сахара нового урожая. Сахаристость в среднем около 16,5%», - отчитался министр.

Что касается сева озимых культур, то его произвели на 445 тыс. га, это 90% плановых площадей.

Помимо этого, по состоянию на 20 сентября основная обработка почвы проведена на площади 813 тыс. га или 49% от плана.