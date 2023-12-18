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Минлесхоз Татарстана: Экосистема Голубых озер требует обязательного восстановления
Голубые озера – это уникальное место, которое требует особого отношения к себе. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«Это территория государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля – уже напрашивается особый режим использования. Это уникальное место, Всевышним подаренное всем нам. Мы должны обеспечить его сохранность», – отметил глава ведомства.
Кузюров также подчеркнул, что со стороны Минлесхоза проводятся все необходимые работы – агроуходы, выборочные санитарные рубки деревьев, уборка бытового мусора. Контролируют ситуацию и другие ведомства, однако высокая нагрузка на озера все равно существует.
«Учитывая высокую рекреационную нагрузку, безусловно, экосистема голубых озер требует обязательного восстановления. Наблюдать, любоваться – да, но пользование озерами нужно ограничивать», – прокомментировал министр.
Равиль Кузюров также поддержал решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова в части воссоздания дополнительных мест, чтобы основные озера могли восстановиться.
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