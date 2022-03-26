Глава Минкультуры РТ: Цены на билеты не повышаем и пока не собираемся

Учреждения культуры Татарстана, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не повысили цены на билеты и не собираются пока идти на такой шаг. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Цены на билеты мы не повышаем и пока не собираемся, они должны быть доступны», — подчеркнула руководитель Минкультуры РТ.

Вместе с тем Аюпова заверила, что на данный момент предусмотренные госпрограммами траты на культурные цели предполагается сохранить. По ее словам, объем привлеченных из федерального бюджета средств является рекордным: 1,3 млрд рублей против 380 млн, выделенных в свое время на реконструкцию древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

«Средства выделили на строительство, ремонт домов культуры, завершение строительства двух МФЦ в Зеленодольске и Елабуге, ремонт школы искусств, реконструкцию театра юного зрителя в Нижнекамске», — перечислила министр.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.