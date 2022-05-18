Глава Минфина США заявила об отказе продлять лицензию для оплаты РФ внешнего долга

Соединенные Штаты вряд ли станут продлять срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой внешний долг. Об этом заявила американский министр финансов Дженнет Йеллен в преддверии министерской встречи G7, передает ТАСС.

«Считаю довольно вероятным, что лицензии дадут истечь. Окончательного решения относительно этого нет. Однако считаю маловероятным, что это (действие лицензии — прим. Т-и) продолжалось бы», — заметила глава Минфина США.

Срок действия генеральной лицензии истекает 25 мая. Следующий платеж по еврооблигациям Россия должна провести 27 мая.

При этом Йеллен напомнила, что исключение из санкций против суверенного долга РФ было сделано, чтобы у инвесторов было время продать государственные российские ценные бумаги. Заранее предполагалось, что это можно будет сделать в течение ограниченного времени.

Впрочем, глава Минфина США обратила внимание на то, что даже потенциальный технический дефолт России не окажет на ее экономику существенного влияния, так как из-за санкций она «уже отрезана от глобальных рынков капитала».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Недавно министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет произвести выплаты в рублях.