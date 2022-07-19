Глава Минфина США анонсировала меры против нарушителей мирового экономического порядка

Страны Запада будут применять жесткие меры против тех государств, которые злоупотребляют мировым экономическим порядком или нарушают его. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Сеуле, сообщает ТАСС.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Республика] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — подчеркнула глава американского Минфина.

По словам Йеллен, Запад уже продемонстрировал готовность к жестким мерам против стран-нарушителей «своим беспрецедентным ответом на агрессию России». При этом она обратила внимание на то, что РФ использовала экономическую интеграцию «в качестве оружия и с большим эффектом».

По ее оценке, сейчас российская сторона «угрожает вызвать мировой продовольственный кризис, блокируя порты на Украине», а ее действия уже вызвали «рост цен на энергоносители в Америке и во всем мире». Соответственно, ни одна страна не может быть избавлена от последствий действий РФ.

В связи с этим Штаты и их союзники «стремятся сократить доходы России», не вызвав возмущения на энергетических рынках. Йеллен убеждена, что этого можно добиться за счет «введения ограничения цен на экспортируемую российскую нефть».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.