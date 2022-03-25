Глава Минфина Германии призвал не отказываться от газовых контрактов с Россией

Глава немецкого Минфина Кристиан Линднер заявил в эфире телеканала N24, что Германия не должна отказываться от газовых договоров с РФ, передает РИА Новости.

«Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас значительного сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина — Прим. ред.)», — сказал министр.

Однако он призвал компании не соглашаться на требования со стороны Кремля оплачивать поставки топлива рублями.

«Речь идет о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и должны принять решение, но мы не должны», — добавил он.

Линднер посоветовал также придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены и не идти на условия «господина Путина».

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. США и страны ЕС начали рассматривать возможность отказа от покупки российских энергоносителей.