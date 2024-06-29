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Глава Минэкономики РТ поздравил татарстанцев с Днем изобретателя и рационализатора
С Днем изобретателя и рационализатора поздравил татарстанцев заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем изобретателя и рационализатора!
Это профессиональный праздник людей разных специальностей, которые посвящают свою жизнь творческому поиску, созиданию и воплощению новых идей, совершенствованию производственных технологий, созданию комфортных условий для жизни человека.
Разработанные Вами инновации находят применение в различных отраслях экономики, способствуют повышению конкурентоспособности предприятий и устойчивому развитию нашей республики.
Желаю Вам вдохновения, творческих успехов и новых идей. Пусть Ваши проекты приносят Вам удовлетворение, будут востребованы и полезны людям», – отметил глава Минэкономики РТ.
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