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Общество 29 июня 2024 08:33

Глава Минэкономики РТ поздравил татарстанцев с Днем изобретателя и рационализатора

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С Днем изобретателя и рационализатора поздравил татарстанцев заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем изобретателя и рационализатора!

Это профессиональный праздник людей разных специальностей, которые посвящают свою жизнь творческому поиску, созиданию и воплощению новых идей, совершенствованию производственных технологий, созданию комфортных условий для жизни человека.

Разработанные Вами инновации находят применение в различных отраслях экономики, способствуют повышению конкурентоспособности предприятий и устойчивому развитию нашей республики.

Желаю Вам вдохновения, творческих успехов и новых идей. Пусть Ваши проекты приносят Вам удовлетворение, будут востребованы и полезны людям», – отметил глава Минэкономики РТ.

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#Мидхат Шагиахметов #поздравление
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