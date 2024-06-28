До 9 млн рублей — стартапам: как Минэкономики Татарстана поддерживает разработчиков

Одна из основных задач Года научно-технологического развития - опережающая подготовка высококвалифицированных кадров

Фото: © «Татар-информ»

Как Татарстан работает на достижение технологического суверенитета России

Указом Раиса РТ 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Расскажите, какие задачи в этом направлении стоят перед Республикой Татарстан?

В рамках объявленного в Республике Татарстан Года научно-технологического развития Правительством республики совместно с университетами, научно-исследовательскими и общественными организациями утверждена дорожная карта, включающая в себя 131 мероприятие. Их можно поделить на несколько категорий:

крупные конгрессно-выставочные мероприятия;

открытие объектов научной и технологической инфраструктуры;

совершенствование механизмов стимулирования исследователей;

просветительские акции и юбилейные даты.

Основные задачи Года научно-технологического развития заложены в действующей в Республике Татарстан Государственной программе научно-технологического развития. Среди них:

опережающая подготовка высококвалифицированных кадров. Этой задаче в государственной программе и в целом в республике уделяется особое внимание;

восстановление механизмов технологических цепочек по приоритетным направлениям развития экономики;

создание цифровой платформы для обеспечения удобной и эффективной коммуникации субъектов сферы науки и технологий;

стимулирование изобретательской деятельности, в том числе через создание профильных креативных пространств, многофункциональных республиканских центров изобретательской деятельности для молодежи;

создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований.

В целом, все эти задачи, стоящие перед республикой в Год НТР, нацелены на то, чтобы обеспечить органичное встраивание экономики республики, университетов, научно-образовательных центров и предприятий в новую федеральную повестку по достижению амбициозной стратегической цели – обеспечение технологического суверенитета страны.

Динар Шакиров: «В 2024 году Фонд содействия инновациям объявил о приеме заявок на два новых конкурса: «Старт-Станкостроение» и «Развитие-Станкостроение». Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

Стартапы Татарстана поддерживают сразу несколько фондов

Какую поддержку могут получить стартапы Республики Татарстан, реализующие инновационные проекты?

Фонд содействия инновациям является одним из наиболее эффективных институтов развития малого инновационного предпринимательства. Предприниматели Республики Татарстан, включая начинающих, активно взаимодействуют с фондом, являются участниками и грантополучателями всех инструментов поддержки: выстроенная линейка программ позволяет расти вместе с Фондом – от идеи до выхода на зарубежные рынки.

Что касается непосредственно инструментов поддержки, то Фонд реализует широкий спектр программ, направленных на разные целевые группы и уровни развития проектов. Среди них такие программы, как: «Инношкольник», «УМНИК», «Студенческий стартап», «Старт», «Развитие», «Коммерциализация» и «Интернационализация».

Стоит отметить, что конкурсы в рамках программ поддержки периодически обновляются. Так, например, в 2024 году Фонд содействия инновациям объявил о приеме заявок на два новых конкурса: «Старт-Станкостроение» и «Развитие-Станкостроение». Конкурсы направлены на поддержку малых предприятий, разрабатывающих новые образцы станкоинструментальной продукции, включая комплектующие для ее производства. Благодаря таким конкурсам даже у небольших инновационных компаний появилась возможность внести свой вклад в развитие отечественного машиностроительного комплекса.

В Республике Татарстан работает региональное представительство Фонда содействия инновациям. Его функции выполняет подведомственная Министерству экономики организация – Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан.

2023 год стал для Республики Татарстан весьма результативным как по количеству заявившихся проектов, так и по числу поддержанных Фото: © «Татар-информ»

За прошлый год стартапы Татарстана получили господдержку почти на 740 млн рублей

Какую финансовую поддержку получили разработчики Татарстана благодаря поддержке фондов?

Министерством экономики Республики Татарстан совместно с региональным представительством Фонда, институтами инновационного развития и университетами проводится постоянная и методичная работа по вовлечению в программы Фонда содействия инновациям молодых ученых, стартапов и новых малых инновационных компаний.

Прошлый год стал для Республики Татарстан весьма результативным как по количеству заявившихся проектов, так и по числу поддержанных. По итогам 2023 года поддержано 364 проекта на сумму более 737 млн рублей.

Инновационные предприятия способствуют достижению технологического суверенитета, что является одной из ключевых задач развития реального сектора экономики в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Интеллектуальная собственность – это ценный актив любого стартапа

Зачем технологическому стартапу защищать свою интеллектуальную собственность?

Интеллектуальная собственность – это ценный актив любого стартапа, и от того, насколько защищены права на нее, зачастую зависит последующая успешность проекта, а иногда и сама возможность его существования и развития.

По статистике уровень развития интеллектуальной собственности в компании напрямую влияет на ее уровень конкурентоспособности и экономический рост.

Интеллектуальная собственность как нематериальный актив представляет определенную ценность, повышает капитализацию компании и увеличивает возможности развития бизнеса. Наличие на балансе интеллектуальной собственности дает собственнику бизнеса массу возможностей, например:

привлечь под ее залог банковские кредиты;

продать исключительные права и получить денежные средства;

предоставить право использования объектов по лицензии;

предоставить право использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии (франчайзинг);

привлечь инвестиции под портфель интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность как нематериальный актив представляет определенную ценность, повышает капитализацию компании и увеличивает возможности развития бизнеса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ2

В случае нарушения исключительных прав можно получить компенсацию за незаконное использование объекта интеллектуальной собственности.

Можно выделить несколько причин, по которым малому бизнесу стоит защищать интеллектуальную собственность.

Первая причина – защитить свой бизнес. Вторая причина – сохранить свое место на рынке. Интеллектуальная собственность дает конкурентные преимущества для продукта, способствует позиционированию компании на рынке и отличает ее от конкурентов.

Чем может быть полезна система Татпатент?

Куда обратиться, чтобы зарегистрировать свои права на разработку?

В Республике Татарстан создан центр компетенций в сфере интеллектуальной собственности – это государственное автономное учреждение «Центр научно-технической информации Республики Татарстан». Также «ЦНТИ РТ» является опорной организацией Роспатента в Татарстане. Поэтому вполне логично обратиться именно в это учреждение, где профессионально и оперативно окажут содействие в оформлении заявки на регистрацию вашей интеллектуальной собственности.

Кроме того, для обеспечения инфраструктуры управления интеллектуальной собственностью и в целях оказания содействия изобретателям и инноваторам, а также крупному и малому бизнесу в создании и запуске инновационных решений работает автоматизированная информационно-аналитическая система «Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан» (Татпатент).

Система реализует следующие функции:

создание условий для получения информации по подбору мер государственной поддержки как федеральных, так и региональных;

создание «единого окна» доступа к российским и международным информационным ресурсам интеллектуальной собственности для проведения патентных поисков и исследований;

автоматизация процесса подачи заявок на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности с оцифрованным документооборотом.

В 2023 году 15 тысяч пользователей использовали возможности цифровой платформы.

В приоритете поддержка 16 направлений, среди которых технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как стартаперам Татарстана получить деньги от государства?

Какими мерами поддержки могут воспользоваться республиканские высокотехнологичные компании для развития своего бизнеса?

В целях поддержки высокотехнологичного бизнеса республиканские инновационные компании могут воспользоваться программой льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных компаний, которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Кредиты можно получить на срок до трех лет по 3% годовых. В приоритете поддержка 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

Также компании Республики Татарстан могут принять участие в грантовой программе «доращивания» технологических компаний под требования крупных российских корпораций, оператором которой выступает АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Программа «доращивания» предполагает грантовую поддержку проектов российских технологических компаний по разработке и созданию (расширению) производства импортозамещающей и иной инновационной продукции под конкретные задачи (технические требования) российских корпораций.

Кроме того, можно воспользоваться мерами поддержки, реализуемыми по линии Фонда развития промышленности Российской Федерации, обратившись в Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, который выполняет в республике полномочия регионального Фонда развития промышленности и софинансирует проекты, реализуемые по приоритетным направлениям российской промышленности.

Предприятиям предлагаются льготные условия финансирования проектов в объеме от 20 до 200 млн рублей сроком до 5 лет для разработки новой высокотехнологичной продукции, импортозамещения, цифровизации и повышения производительности труда. Ставки финансирования – 3% и 5% годовых. Льготная ставка фиксируется на весь срок предоставления займа и уплата основного долга возможна в течение двух последних лет реализации проекта.

Также через Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан можно получить финансирование на конкурсной основе в рамках Программы поддержки инновационных проектов «Идея-1000». Фонд осуществляет инвестиции в проекты в три этапа: до 2 млн.рублей на первом этапе, до 3 млн рублей – на втором и до 4 млн.рублей – на третьем этапе.

Так, можно привлечь в проект до 9 млн рублей на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инжиниринговые услуги, лицензирование и сертификацию продукции, защиту интеллектуальной собственности, бизнес-планирование, маркетинговые исследования, разработку стратегии коммерциализации проектов, создание прототипа или опытного образца.