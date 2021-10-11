Глава Минэкономики РТ о вакцинации: В данном случае это улица с двусторонним движением

Власти Татарстана в условиях пандемии продолжат поддерживать бизнес, но компании в свою очередь должны обеспечить вакцинацию сотрудников от Covid-19 и соблюдение требований Роспотребнадзора. Об этом заявил журналистам министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«Практически каждую неделю в муниципальных районах встречаемся с представителями бизнеса и подробно разъясняем, какие есть возможности. Поэтому мы как поддерживали, так и будем поддерживать наш бизнес, но в данной ситуации – это улица с двусторонним движением: если государство оказывает меры поддержки, то и бизнес должен идти навстречу через вакцинацию, которая идет по всей стране», – сказал глава Минэкономики.

Министр упомянул, что в прошлом году на федеральном и республиканском уровнях были обеспечены беспрецедентные меры поддержки бизнеса, исполнение отдельных программ продолжилось и в 2021 году. Например, для общепита продлилась реализация программы субсидирования затрат на доставку товара. Кроме того, субсидировались процентные ставки по кредитам для этой же категории бизнеса. «Сегодня у нас достаточно большое количество мер поддержки, мы их не останавливаем. Они будут реализованы и в следующем году», – заверил он.

Шагиахметов отметил, что уже многие руководители крупных предприятий республики обеспечили возможность вакцинации для своих сотрудников. По его мнению, «каждый человек через вакцинацию должен привносить свою долю в экономическое развитие Татарстана».

«На протяжении длительного времени говорится, что вакцинация – это единственный способ, который есть в мире, позволяющий нам защититься от коронавирусной инфекции. Рестораны могут работать с 50-процентной или 70-процентной заполняемостью, но для этого нужно просто обеспечить вакцинацию и соблюдение тех требований, которые предъявляются. Не все, к сожалению, соблюдают этот режим. Мы это видим в ресторанах, кафе, транспорте. Необходимо, чтобы каждый житель республики осознал и вакцинировался, кроме тех, кто имеет медотвод», – подчеркнул он.

Сегодня в Татарстане ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. С 9 ноября от работы должны быть отстранены сотрудники, не прошедшие первый этап вакцинации, а с 7 декабря – не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«Считаю, что два месяца на вакцинацию – это исполнимое время. Тем более что большое количество предприятий значительное количество своих работников вакцинировали. Нам нужно добиться коллективного иммунитета, о котором нам говорят врачи, чтобы в дальнейшем противостоять распространению инфекции. Если мы не будем вакцинироваться, то мы все время будем находиться в таком турбулентном состоянии. Мы же видим, что сегодня уже 100 новых больных зарегистрировано. Поэтому это наша общая задача», – прокомментировал Шагиахметов постановление Управления Роспотребнадзора по РТ.