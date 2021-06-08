Глава Минэкономики РТ объяснил комфортный для предпринимателей инвестклимат Татарстана

Республика Татарстан подтвердила уровень инвестиционной привлекательности и заняла вторую позицию рейтинга, уступив лишь Москве. Рейтинг по итогам 2020 года Агентство стратегических инициатив презентовало на Петербургском международном экономическом форуме. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине республики прокомментировал достигнутый результат.

На сегодняшний день в малом и среднем бизнесе Татарстана заняты 658 тыс. человек, что составляет треть от общего числа работающих жителей республики. Чтобы малые и средние предприятия могли успешно работать и развиваться, в регионе предусмотрен ряд мер поддержки. В частности, проводятся опросы предпринимателей — для этого задействованы всероссийские центры общественного мнения, а также эксперты — представители Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и так далее.

«Успешному инвестклимату способствует развитие институтов инфраструктуры для поддержки действующего бизнеса, открытие новых предприятий, уровень и скорость цифровизации, предоставление государственных услуг, доступность и эффективность поддержки для бизнеса до и после пандемии [коронавируса]», — подчеркнул докладчик.

Дополнительно на уровне Татарстана оперативно был разработан комплекс финансовых и нефинансовых инструментов для поддержки предприятий тех отраслей, которые не вошли в федеральный перечень пострадавших, но также ощутили на себе негативные кризисные последствия.

Своевременно принятые меры способствовали сохранению доли предприятий малого и среднего бизнеса и, как следствие, рабочих мест, резюмировал Шагиахметов.