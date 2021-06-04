Татарстан вновь стал вторым в рейтинге инвестклимата среди регионов России

Татарстан занял второе место среди всех регионов России по состоянию инвестиционного климата, уступив только Москве. Соответствующий рейтинг по итогам 2020 года презентовало сегодня Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

«Системная работа, которую мы проводим инвестиционной командой Татарстана, отражается и в оценке федерального центра. Мы снова первые (среди регионов, за исключением Москвы — прим. Т-и). Вперед, Татарстан!» — заявила по этому поводу руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Достигнутый республикой результат прокомментировал и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Напомнив о призванных купировать последствия пандемии коронавируса федеральных мерах поддержки, он заметил: «Дополнительно на уровне Татарстана оперативно был разработан комплекс финансовых и нефинансовых инструментов для поддержки предприятий тех отраслей, которые не вошли в перечень пострадавших, но также ощутили на себе негативные кризисные последствия».

По словам руководителя Минэкономики региона, все решения республиканских властей принимались «на основе обратной связи с бизнесом, с учетом реальных потребностей и проблем, которые предприятия испытывали в период ограничений».

В пятерку лидеров, помимо Москвы и Татарстана, также вошли Тюменская и Тульская области, Башкортостан.

Ранее по итогам 2019 года Татарстан также занял второе место среди регионов по состоянию инвестиционного климата, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов России оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. При его составлении учитываются четыре направления оценки: регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства. Рейтинг формируется на основе мнений предпринимателей.