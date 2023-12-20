Глава Минэкологии РТ заявил о необходимости регулировать нагрузку на Голубые озера

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков рассказал, как оценивает качество воды и антропогенную нагрузку на Голубые озера. Он подробно описал нынешнюю ситуацию в прямом эфире программы «Татарстан онлайн».

Руководитель природоохранного ведомства сообщил, что по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова Минэкологии станет координатором обсуждения того, какое максимальное число посетителей должно быть у Голубых озер.

По словам министра, без компетентных специалистов-экологов сложно принимать какие-либо решения. Он анонсировал совместную работу по этому вопросу с Академией наук Татарстана.

«В следующем году Академия наук РТ в рамках госздания будет проводить научно-исследовательскую работу. Исходя из этого, мы с вами уже сможем увидеть, какое максимальное посещение людей, как меняется качество воды в Голубых озерах, как влияют диффузные стоки на это, как надо регулировать численность людей», — пояснил спикер.

Аналогичное сотрудничество уже имело место при анализе ситуации с озером Лебяжье, добавил министр экологии республики.

«Благоустройство таких территорий и экологичность — это не только дощатые и щебеночные тротуары. Необходимо антропогенно регулировать посещение. Мы всё равно будет к этому идти», — заключил Александр Шадриков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан намерен ограничить посещение Голубых озер в темное время суток. Глава Минлесхоза Татарстана Равиль Кузюров также заявил, что экосистема Голубых озер требует обязательного восстановления.