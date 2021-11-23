Глава Миндортранса РТ: Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта

Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта Татарстана. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Выпуск транспортных средств на линию осуществлен вчера и сегодня в соответствии с существующим пассажиропотоком. То есть снижения количества рейсов нет», — подчеркнул глава Миндортранса.

При этом Ханифов обратил внимание на то, что метро Казани работает в штатном режиме и столпотворения пассажиров на входе удалось избежать.

«Простоя в работе общественного транспорта не было. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями. Все их знают — отсутствие у пассажиров QR-кодов. Мы и в первую очередь перевозчики были к этому готовы», — отметил он.

«Водители и кондукторы неплохо исполняют свою задачу. Мы работников транспорта будем максимально поддерживать», — добавил министр.

Как сообщало ИА «Татар-информ», ранее заместитель главы Миндортранса республики рассказал о снижении пассажиропотока в общественном транспорте на 20–30% из-за введения QR-кодов.

В Татарстане начиная с 22 ноября нельзя воспользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном Covid-19 или медотводе.