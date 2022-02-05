Глава Миндортранса попросил татарстанцев помочь с уборкой снега

Из-за неблагоприятных метеоусловий в ближайшие дни татарстанцам необходимо воздержаться от дальних поездок и выездов за пределы населенных пунктов. С таким обращением выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на субботнем совещании в Доме Правительства РТ.

Также министр попросил граждан в меру своих возможностей помочь с уборкой снега. О том, что жилищно-коммунальные и дорожные службы испытывают большую нагрузку из-за аномальной погоды, во время своего выступления сообщал и глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам районов и городов организовать работу предприятий ЖКХ, а также следить за качеством уборки снега и ликвидацией наледи с крыш домов.